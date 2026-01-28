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Gaming monitorFull HD LCD-spilskærm

24M2N3200NF/00

4.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Udvid din gaminghorisont

Denne 24" IPS-skærm giver skarp grafik til gaming. Med en opdateringshastighed på 144 Hz og 0,5 ms Smart MBR kan du forvente klare og tydelige visuelle effekter og en allround gamingoplevelse i høj kvalitet.

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Udvid din gaminghorisont

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

144 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.

Lav inputlag reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder og skærmen

Lav inputlag reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder og skærmen

Inputforsinkelse er den tid, der går, fra du udfører en handling med tilsluttede enheder, til du ser resultatet på skærmen. Lav inputforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen, fra du indtaster en kommando på dine enheder, til den vises på skærmen, og forbedrer oplevelsen markant i videospil, der kræver hurtige reaktioner. Dette er særligt vigtigt for dem, der spiller tempofyldte konkurrencespil.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
1

28/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Bring your games to life!

Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!

Fordele

Great colour balance and very responsive

Ulemper

No USB C cable inncluded

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-12-28

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-12-28

29/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Full HD monitor for productivty and gami

I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.

Fordele

Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate

Ulemper

The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-06-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-06-29

23/09/2025

Portugal

Portugal

o producto tem uma boa gama de cores

atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Date of Use 2025-05-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Date of Use 2025-05-23

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  2. Svartidsværdi lig med SmartResponse

  3. Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.

  4. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  5. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.

  6. Denne skærm har fokus på bæredygtighed: Skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  8. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort

  9. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/

  10. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®

  11. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.

  12. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.