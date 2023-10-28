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  • Mærke for energieffektivitetsklasse
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Gaming MonitorFull HD LCD-spilskærm

25M2N3200W/01

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Udvid din gaminghorisont

Vi går op i "smuk" hastighed. Denne skærm har en opdateringshastighed på 240Hz og en 16:9 Full HD-skærm, så du kan spille i realtid med skarpe og detaljerede billeder.

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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultrahurtig opdateringshastighed på 240 Hz til gaming stort set uden forsinkelse

Ultrahurtig opdateringshastighed på 240 Hz til gaming stort set uden forsinkelse

Når du spiller de mest intense og medrivende actionspil, forbedrer den ultrahurtige opdateringshastighed på 240 Hz oplevelsen med ultraflydende gaming uden forsinkelse. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 240 gange i sekundet, hvilket reelt er hurtigere end en standardskærm. Især i tempofyldte spil som FPS- og racerspil giver 240 Hz en enestående gengivelse af bevægelser og visuel klarhed. Med en Philips-skærm på 240 Hz fremstår actionsekvenser i gameplay uden hakken og spøgelsesbilleder. Du vil opleve større indlevelse og føle, at du lever dig helt ind i spillet.

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og giver skarp og præcis grafik for at forbedre gamingoplevelsen. Hurtige actionscener og dramatiske overgange gengives jævnt. Det oplagte valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.

Lav inputlag reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder og skærmen

Lav inputlag reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder og skærmen

Inputforsinkelse er den tid, der går, fra du udfører en handling med tilsluttede enheder, til du ser resultatet på skærmen. Lav inputforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen, fra du indtaster en kommando på dine enheder, til den vises på skærmen, og forbedrer oplevelsen markant i videospil, der kræver hurtige reaktioner. Dette er særligt vigtigt for dem, der spiller tempofyldte konkurrencespil.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Fordele

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Ulemper

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  2. Svartidsværdi lig med SmartResponse

  3. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  4. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.

  5. NTSC-område baseret på CIE1976

  6. sRGB-område baseret på CIE1931

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.