Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
276E9QSB/00
Fantastiske farver og stilfuldt design
Philips E-line-skærmen har et elegant design med enestående billedydelse. Full HD-skærmen med tynd ramme og Ultra Wide-Color-teknologi gør grafikken helt virkelighedstro. Nyd enestående billeder i et stilfuldt design.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.