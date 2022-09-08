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Udgået

LCD-skærm med farver i ultrabredde

276E9QSB/00

Fantastiske farver og stilfuldt design

Philips E-line-skærmen har et elegant design med enestående billedydelse. Full HD-skærmen med tynd ramme og Ultra Wide-Color-teknologi gør grafikken helt virkelighedstro. Nyd enestående billeder i et stilfuldt design.

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Fantastiske farver og stilfuldt design

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene

Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  3. NTSC-område baseret på CIE1976

  4. sRGB-område baseret på CIE1931

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.