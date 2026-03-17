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    Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil

MonitorFull HD LCD-skærm

27E1N1100A/01

4

| (38) Anmeldelser

Arbejd med stil

Oplev produktivitet i Full HD. Denne skærm er udstyret med det vigtige til arbejdspladsen, f.eks. LowBlue-tilstand for at beskytte øjnene, IPS LED Wide-teknologi for at få billeder i høj kvalitet og 1 ms MPRT til skarpe billeder.

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Arbejd med stil

  • 1000 Series

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-bredsynsteknologi for billed- og farvenøjagtighed

IPS LED-bredsynsteknologi for billed- og farvenøjagtighed

IPS-skærme bruger en avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler giver IPS-skærme dig bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, hvilket gør dem ideelle ikke kun til fotos, film og webbrowsing, men også til professionelle anvendelser, der kræver farvenøjagtighed og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm giver skarpe og detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm giver skarpe og detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Almindelige skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD-opløsning på 1920 x 1080. Med Full HD, der giver skarpe detaljer, kombineret med høj lysstyrke, fantastisk kontrast og realistiske farver får du et virkelighedstro billede.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

38

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordele

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

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Ansvarsfraskrivelser

  1. DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område baseret på CIE1976

  2. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  3. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  4. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  5. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  6. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.