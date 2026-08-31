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27M2N3200NF/00
Udvid din gaminghorisont
Denne 27" IPS-skærm giver skarp grafik til gaming. Med en opdateringshastighed på 144 Hz og 0,5 ms Smart MBR kan du forvente klare og tydelige visuelle effekter og en allround gamingoplevelse i høj kvalitet.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.
Inputforsinkelse er den tid, der går, fra du udfører en handling med tilsluttede enheder, til du ser resultatet på skærmen. Lav inputforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen, fra du indtaster en kommando på dine enheder, til den vises på skærmen, og forbedrer oplevelsen markant i videospil, der kræver hurtige reaktioner. Dette er særligt vigtigt for dem, der spiller tempofyldte konkurrencespil.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Ricardian
31/08/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
What's not to like!
Clear image which fills the screen. What's not to like!
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-07-16
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse.
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.
Bemærk, at funktionen til lav indlæsningsforsinkelse er permanent aktiveret og kan ikke slås fra.
Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort
Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/
Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®
Denne skærm har fokus på bæredygtighed: Skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.
Skærmen kan se anderledes ud end på funktionsbillederne.
Produkterne og tilbehøret, der er anført på denne brochure, kan variere afhængigt af land og region.