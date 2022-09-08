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27M2N3200S/01
Udvid din gaminghorisont
Med denne skærm kan du spille med høj præcision og hastighed ved 180 Hz. Med skarpe billeder i HDR-kvalitet og Full HD-opløsning giver denne skærm en fremragende allround gamingoplevelse.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne skærm opfrisker skærmbilledet op til 180 i sekundet, hvilket faktisk er væsentligt hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 180 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Denne funktion er udviklet til actionfyldt gaming. Den giver ikke blot gaming stort set uden sløring, men fungerer også godt sammen med høje billedhastigheder og sikrer de bedste og skarpeste billeder.
Anmeldelser
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.
sRGB-område baseret på CIE1931
Adobe RGB- og DCI-P-dækning baseret på CIE1976
Denne skærm stræber efter bæredygtighed: Stativets fødder er fremstillet af 35 % genbrugsplast, og skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.
Skærmen kan se anderledes ud end på funktionsbillederne.