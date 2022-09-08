ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Mærke for energieffektivitetsklasse
    Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Mærke for energieffektivitetsklasse
    Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont

Fast IPS Gaming monitorQuad HD-spilskærm

27M2N3501PA/00

2 Priser

Udvid din gaminghorisont

Denne hurtige 27" IPS-skærm giver skarp grafik til gaming. Med den overclockbare opdateringshastighed på 260 Hz og 0,3 ms Smart MBR kan du forvente klare og tydelige visuelle effekter og en allround gamingoplevelse i høj kvalitet.

Se alle fordele

Udvid din gaminghorisont

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Ultrahurtig opdateringshastighed på 260Hz giver gaming stort set uden forsinkelse

Ultrahurtig opdateringshastighed på 260Hz giver gaming stort set uden forsinkelse

Når du spiller de mest intense, medrivende og actionfyldte spil, tilbyder Philips Evnia en overclockbar opdateringshastighed på 260 Hz, der giver en ultrajævn spiloplevelse uden forsinkelser. Især i tempofyldte spil som FPS- og racerspil giver den overlegne bevægelser og tydelige billeder. Du oplever en dybere indlevelse og føler dig helt levende i spillet.

Lav inputlag reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder og skærmen

Lav inputlag reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder og skærmen

Inputforsinkelse er den tid, der går, fra du udfører en handling med tilsluttede enheder, til du ser resultatet på skærmen. Lav inputforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen, fra du indtaster en kommando på dine enheder, til den vises på skærmen, og forbedrer oplevelsen markant i videospil, der kræver hurtige reaktioner. Dette er særligt vigtigt for dem, der spiller tempofyldte konkurrencespil.

Ultrahurtig hastighed på 0.3 ms giver et skarpt billede og jævnt gameplay

Ultrahurtig hastighed på 0.3 ms giver et skarpt billede og jævnt gameplay

Philips-skærmen med 0,3 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og bevægelsessløring og leverer skarpere og præcise billeder, der forbedrer spiloplevelsen. Hurtige bevægelser og dramatiske overgange gengives jævnt. Det bedste valg til spændende spil, der kræver hurtige reaktioner.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

  • Award image TPV_PBTAWARD63
  • Award image TPV_PBTAWARD64

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Den maksimale opløsning fungerer kun til DP-input.

  2. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  3. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  4. Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.

  5. Farver: 10 bit kan nås med DP ved 200 Hz med QHD-opløsning

  6. Overclock-funktionen øger den indbyggede opdateringshastighed, men den har nogle tilknyttede risici. Hvis skærmen vises unormalt efter genstart, skal du slukke for overclock-indstillingen i skærmens OSD-menu.

  7. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  8. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen

  9. Denne skærm stræber efter bæredygtighed: Stativets fødder og holderen til hovedtelefonerne er fremstillet af 35 % genbrugsplast, og skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.

  10. Stark Shadow Boost kan ikke aktiveres, mens lav indgangsforsinkelse er aktiveret.

  11. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  12. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.