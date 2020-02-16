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Gaming Monitor4K HDR-skærm med Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Lev i nuet

Momentum 4K UHD-skærm med Ambiglow giver helt nye muligheder for fordybelse. Actionmættede billeder er fejlfrie på grund at Adaptive-sync og lav indgangsforsinkelse. DisplayHDR 600 har en utrolig klar og levende billedkvalitet, der bringer dig i stemning.

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Lev i nuet

  • Momentum

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.

DisplayHDR 600 for fantastiske visuelle højdepunkter

DisplayHDR 600 for fantastiske visuelle højdepunkter

VESA-certificeret DisplayHDR 600 giver en helt anden visuel oplevelse. I modsætning til andre "HDR-kompatible' skærme producerer ægte DisplayHDR 600 forbløffende lysstyrke, kontrast og farver. Ved hjælp af lokal dæmpning og høj lysstyrke op til 600 nit vækkes billederne til live med bemærkelsesværdige højdepunkter som dybere og mere nuanceret sortniveau. Det gengiver en bedre palet af fyldige nye farver og giver en visuel oplevelse, der inddrager dine sanser.

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

7

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Fordele

Freesync, lågresponstid, bra färger

Ulemper

EJ Dolby Vison

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Dato for brug 2019-08-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Dato for brug 2019-08-16

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Dato for brug 2019-11-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Dato for brug 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Fordele

klasse Bilddarstellung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Dato for brug 2020-09-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Dato for brug 2020-09-08

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  4. sRGB-område baseret på CIE1931

  5. Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard

  6. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.