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326M6VJRMB/00
Lev i nuet
Momentum 4K UHD-skærm med Ambiglow giver helt nye muligheder for fordybelse. Actionmættede billeder er fejlfrie på grund at Adaptive-sync og lav indgangsforsinkelse. DisplayHDR 600 har en utrolig klar og levende billedkvalitet, der bringer dig i stemning.
Momentum
32 (31,5" / 80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.
VESA-certificeret DisplayHDR 600 giver en helt anden visuel oplevelse. I modsætning til andre "HDR-kompatible' skærme producerer ægte DisplayHDR 600 forbløffende lysstyrke, kontrast og farver. Ved hjælp af lokal dæmpning og høj lysstyrke op til 600 nit vækkes billederne til live med bemærkelsesværdige højdepunkter som dybere og mere nuanceret sortniveau. Det gengiver en bedre palet af fyldige nye farver og giver en visuel oplevelse, der inddrager dine sanser.
Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.
3.9
ud af 5
7
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Fordele
Freesync, lågresponstid, bra färger
Ulemper
EJ Dolby Vison
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Dato for brug 2019-08-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Dato for brug 2019-08-16
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Dato for brug 2019-11-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Dato for brug 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Fordele
klasse Bilddarstellung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Dato for brug 2020-09-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Dato for brug 2020-09-08
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.