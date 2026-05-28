ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Energy Label Europe F
    Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Energy Label Europe F
    Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning
  • Få styr på alle opgaver i en skarp visning

BrillianceLCD-skærm med USB-C-dock

326P1H/01

3
| (3) Anmeldelser

1 pris

Få styr på alle opgaver i en skarp visning
Philips USB-C-dockingskærm giver en omfattende løsning. Se QHD, og genoplad en bærbar computer på op til 90 W, alt sammen samtidigt med et enkelt USB-C-kabel. Pop-up-webkamera med Windows Hello og daisy-chaining giver ydeevne og brugervenlighed
Se alle fordele

Få styr på alle opgaver i en skarp visning

  • P Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C giver mulighed for opladning af bærbare computere direkte fra en skærm

USB-C giver mulighed for opladning af bærbare computere direkte fra en skærm

Denne Philips-skærm har en indbygget USB type C dockingstation med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible* bærbare computer direkte. Det slanke og vendbare USB-C-stik giver mulighed for nem docking med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med superhøj hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.

Indbygget RJ-45 Ethernet giver datasikkerhed

Indbygget RJ-45 Ethernet giver datasikkerhed

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde som f.eks. USB-C, DisplayPort og HDMI, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

  • Award image AWARD-7185186

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.0

ud af 5

3

Anmeldelser

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Bekræftet køber

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Fordele

Slipper docking cam og mic inkludert

Ulemper

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Fordele

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Ulemper

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-indgang.

  3. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

  7. Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

  8. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  9. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  10. DisplayPort-udgangen fungerer kun under enten DP ind eller USB-C ind.

  11. MacOS understøtter ikke DP-Out MST-udvidelsesfunktionen.

  12. Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.

  13. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  14. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.