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326P1H/01
P Line
32 (31,5" / 80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Denne Philips-skærm har en indbygget USB type C dockingstation med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible* bærbare computer direkte. Det slanke og vendbare USB-C-stik giver mulighed for nem docking med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med superhøj hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.
Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde som f.eks. USB-C, DisplayPort og HDMI, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.
Priser
3.0
ud af 5
3
Anmeldelser
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Bekræftet køber
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Bekræftet køber
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Fordele
Slipper docking cam og mic inkludert
Ulemper
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Bekræftet køber
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Fordele
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Ulemper
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-indgang.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976
Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.
Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand
For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.
DisplayPort-udgangen fungerer kun under enten DP ind eller USB-C ind.
MacOS understøtter ikke DP-Out MST-udvidelsesfunktionen.
Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.