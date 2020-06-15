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346P1CRH/00
Få styr på alle opgaver i en skarp panoramavisning
Den buede WQHD-skærm med DisplayHDR 400 på Philips Brilliance giver skarp, enestående grafik. USB-C og et sikkert pop-up-webkamera med Windows Hello øger din produktivitet.
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystalklare billeder med skærme fra Philips.
Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder på samme tid, f.eks. en pc og en bærbar pc, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg.
Denne Philips-skærm har en indbygget USB type-C-dockingstation med strømforsyning. Det slanke USB-C-stik, der kan vendes, giver mulighed for nem dokning med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du skal blot slutte din bærbare pc til denne skærm med et enkelt USB-C-kabel for at kunne se video i høj opløsning og overføre data med superhurtig hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.
3.7
ud af 5
30
Anmeldelser
Joe Cool
15/06/2020
Norge
Super!
Love it! The beste monitor I've ever had and it includes so many extras functionality that makes my day much easier. =)
Fordele
lots
Ulemper
none
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Dato for brug 2020-05-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Dato for brug 2020-05-15
alphapapaactual
21/08/2020
Sverige
Riktigt prisvärd och bra skärm!
Har precis fått skärmen och packat upp den, kopplat in den till min dator med hdmi-kabel och allt funkade perfekt från början. Fick bara slå på HDR-inställningen i Windows 10 sen var allt klart. Bilden håller hög klass med tydliga färger och djup svärta. Även ljudet överraskade som bättre än vad jag trodde. Det som återstår är att köpa en USB-C kabel som inte ingick i kartongen tyvärr för att få igång alla funktioner.
Fordele
Stor, Bred, Bra färger
Ulemper
Ingick ingen USB-C kabel
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Dato for brug 2020-07-21
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Dato for brug 2020-07-21
Quickie14
24/02/2023
United Kingdom
A Brilliant Productivity Monitor
I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.
Fordele
USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Dato for brug 2022-01-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Dato for brug 2022-01-24
Radius for displaykrumningens krumning i mm
Den maksimale opløsning fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-indgang.
Når du tilslutter til USB-C og din pc ikke understøtter HBR3, skal du skifte USB-hub-indstilling til USB 2.0, hvorefter opløsningen vil understøtte 3440 x 1440 ved 100 Hz.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976
Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.
DisplayPort version 1.4 er til HDR
Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand
For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.
Maksimalt antal eksterne skærme, der kan understøttes: 1 ved hjælp af USB-C, 2 ved hjælp af DP
Den maksimale opløsning på den eksterne skærm afhænger af båndbreddebegrænsningen.
Når din skærm er tilsluttet med USB-C, og pc'en understøtter HBR3, kan du have MST-funktionen med den maksimale opløsning på 3440 x 1440 ved 60 Hz på den primære skærm og 1920 x 1080 ved 60 Hz på den sekundære skærm. Hvis ikke, skal du ændre USB-indstillingen for den primære skærm til USB 2.0 via OSD-indstilling for at få MST-funktionen
Når MST er over DP, skal både den primære og sekundære skærm indstilles til udvidet DP ud-tilstand via skærmens OSD-indstilling, og den maksimale opløsning på både den primære og den sekundære skærm kan kun være 3440 x 1440 ved 60 Hz.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.
Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
Det eller de kabler, der følger med produktet, kan variere i type, antal og specifikationer i overensstemmelse med de lande- eller områdespecifikke krav.