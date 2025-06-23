ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Monitor Buet ultrabred LCD-skærm med USB-C

Support

MonitorBuet ultrabred LCD-skærm med USB-C

346P1CRH/00

Monitor Buet ultrabred LCD-skærm med USB-C

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Software og drivere

USB-C-ethernetdriver

  • version: V2.0
  • ZIP fil, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Driverswindows7 - English (US)

  • version: 346P1
  • ZIP fil, 1.2 MB
  • 24 November 2020

Manualer og dokumentation

Lynvejledning

  • PDF fil, 1.4 MB
  • 21 July 2026

Energimærke

  • PDF fil, 356.4 kB
  • 21 July 2026

Garanti og service

Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt

Garanti

Vores produktgarantipolitikker

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig