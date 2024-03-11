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Udgået

4100 seriesUltraslankt LED-TV

39PHT4112/12

3.7

| (27) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Ultraslankt LED-TV

Meget for pengene i et stilfuldt design. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har billedkvalitet i HD, høj kontrast og klar lydgengivelse. Oplev fantastisk underholdning med denne brugervenlige model.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Digital Crystal Clear

Ultraslankt LED-TV

  • 98 cm (39")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Slank, raffineret stander udstråler lethed

Når vores teams går i gang med at skabe et nyt TV, overvejer de alle aspekter, lige fra teknologi til design. Vores nye standere med kantede fødder blev udviklet for at skabe plads under dit TV på det sted, hvor en traditionel stander ville optage plads, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Effekten? Et TV, der står sikkert med blikket mod fremtiden.

Digital Crystal Clear: Præcision, du får lyst til at dele

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

LED-TV til billeder med utrolig kontrast

Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

27

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

11/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use. Fantastic picture quality.

Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.

Fordele

Good picture, easy to operate.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Dato for brug 2022-03-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Dato for brug 2022-03-10

21/04/2020

España

España

Bekræftet køber

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Fordele

Buena imagen y sonido.

Ulemper

No aplica.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Dato for brug 2018-04-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Dato for brug 2018-04-21

17/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.