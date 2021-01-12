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39PHT4112/12
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Ændring af kanalrækkefølgen på Philips TV
Hvordan deaktiveres Lydbeskrivelse? (TPN17.1)
Hvad hvis en HDMI-enhed ikke virker, når den er sluttet til fjernsynet? (Ikke UHD)
Geninstallation af kanaler på Philips TV
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvordan forbinder man mus og tastatur til fjernsynet?
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Sådan installerer man satellitkanaler
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Hvordan opdateres softwaren til Philips TV'et via USB? (ikke-Android-TV)
Hvad hvis der ikke kommer lyd fra TV'ets højttalere?
Hvor findes produkt-/modelnummeret på fjernsynet?
(VIDEO) Hvordan installerer du dit nye Philips TV
(VIDEO) Sådan sorteres kanaler i dit Philips TV ?
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