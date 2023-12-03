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Mere end veludstyret
Denne Philips USB-C-multifunktions-skærm kan sættes op uden kabelrod. Med et enkelt kabel kan du se video i høj opløsning, overføre data og oplade din bærbare computer. Hovedtelefonholderen tager kabelstyring til nye højder.
5000 Series
40 (39,53"/100,4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Denne Philips-skærm har et USB type-C stik med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible enhed direkte. Det slanke og vendbare USB-C understøtter tilslutning med ét kabel. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med høj hastighed, mens du tænder for og genoplader din bærbare enhed på samme tid.
Med en MultiClient integreret KVM-switch kan du styre to separate pc'er med én skærm/tastatur/mus-opsætning. En praktisk knap giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem kilder. Praktisk ved opsætninger, der kræver dobbelt pc-computerkraft, eller til deling af én stor skærm for at vise to forskellige pc'er.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Bekræftet køber
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Fordele
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Denne anmeldelse blev foretaget for Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Fordele
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Ulemper
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Bekræftet køber
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Fordele
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Ulemper
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Svartidsværdi lig med SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Til Video-overførsel via USB-C skal din bærbare computer/enhed understøtte USB-C DP Alt Mode.
Aktiviteter såsom skærmdeling, online streaming af video og lyd over internettet kan påvirke din netværksydelse. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne vil afgøre den samlede lyd- og videokvalitet.
For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.
Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.
USB-C-strømforsyningen til denne skærm er op til 100 W (typisk 96 W), den maksimale strømforsyning afhænger af din enhed.
Ved beregning af energibesparelse i forbindelse med PowerSensor er både USB og strømforsyning udeladt.
EPEAT-vurderingen er kun gyldig, hvor Philips registrerer produktet. Besøg venligst https://www.epeat.net/ for at se registreringsstatus i dit land.
Skærmen kan se anderledes ud end på funktionsbillederne.