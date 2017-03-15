Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
42403XVC1
Lyskildetype: D3S
Pakke med 1 stk.
42 V, 35 W
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.
Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon