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Udgået

Xenon X-tremeVision plusXenon lyskilde til bilforlygter

42403XVC1

3.7
| (3) Anmeldelser
Føl dig sikker, kør sikkert
Ved at give op til 50 % bedre udsyn leverer denne højtydende xenon-belysningsløsning maksimal lysstyrke for at få maksimal synlighed, så selv de mest krævende bilisters behov opfyldes. Philips Xenon X-tremeVision er det ultimative valg for bilister.
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Op til 50% bedre udsyn

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Lyskildetype: D3S

  • Pakke med 1 stk.

  • 42 V, 35 W

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

Prisvindende autopæreproducenter

Prisvindende autopæreproducenter

Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

3

Anmeldelser

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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