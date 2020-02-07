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Udgået
Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Fordyb dig i de programmer, film og spil, du elsker, via et 4K UHD-TV, der får indhold fra alle kilder til at se fantastisk ud. Med Android TV, en trådløs forbindelse og Ambilight streamer du ikke bare dine favoritter. Du bliver opslugt af dem.
108 cm (43") Ambilight TV
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.
Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.
Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine omgivelser. Kombineret med den specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, kan du nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.
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4.5
ud af 5
66
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Alp69
07/02/2020
Danmark
Fantastisk tv
God billedet god lyd energi spar jeg glæde min ny tv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7363 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Dato for brug 2019-08-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7363 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Dato for brug 2019-08-07
Finn
14/03/2019
Danmark
Super godt tv
Super godt tv, alt fungerer som det skal, samt et flot design, så 5 stjerner herfra
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7363 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7363 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Tvmikkel
27/06/2018
Danmark
overrasket,gode farver
lægger design,nemt at bruge. klare billeder, Ambelight det virker bare.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7363 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7363 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.
Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.