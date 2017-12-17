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Udgået
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED og Android TV
Det revolutionerende Philips 8600-serie Quantum Dot LED TV har en fantastisk P5-billedmotor og en svævende soundbar. Du får uimodståeligt fordybende, naturtro billeder og en fantastisk lyd, som gør, at du må eje dette udsøgte stykke håndværk.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB, som kan udvides
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips Perfect Color-teknologien oplåser en naturtro farverealisme med billioner af farvenuancer. Oplev et forbløffende bredt farvespektrum kombineret med vores mest avancerede farvebehandling. Perfect Color er kombinationen af et 100 % bredt farveskalapanel og 2.250 billioners farvebehandling, hvilket resulterer i en billedkvalitet, der ser ud som et vindue til verden.
Udviklet lyd i et slankt design. Nyd utrolig diskant og naturtro mellemtoner fra en overflod af mikro-drivere i en glat højttalerbjælke. Når du kan høre hver hvisken, trin og knirken i gulvet, er det nemt at forestille sig, hvor kraftfuldt klart hvert drøn, bang og eksplosion lyder. Og når det kommer til bassen, er der ikke gået på kompromis med strategisk placerede baghøjttalere, der giver dybe, fyldige toner. Det er et TV, der lyder lige så godt, som det ser ud.
Google Play Store og Philips App Gallery går længere end de traditionelle TV-programmer og tilbyder dig en stor onlinesamling af film, TV, musik, apps og spil. En 16 GB hukommelse, der kan udvides, betyder, at der er masser af plads til at gemme alt dit yndlingsindhold og installere flere apps.
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3.9
ud af 5
76
Anmeldelser
Klippen71
17/12/2017
Danmark
Super billede og god lyd
Super flot billed og lyd kvalitet og dertil fede Ambilight funktioner. Også dejligt, at der er integreret tastatur på bagsiden af fjernbetjeningen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED og Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED og Android TV
Hanken
25/01/2018
Norge
Fantastisk TV-opplevelse
Jeg har tidligere hatt 40" HD-TV med tresidig Ambilight og var vært fornøyd med den, så jeg kunne ikke tenke meg ny TV uten denne funksjonen. Når jeg da begynte å søke etter større skjerm med enda bedre oppløsning var det ikke nødvendig å lete mer da jeg kom over denne 65" UltraHD-modellen. Den gir en fantastisk TV-opplevelse, medfølgende lydplanke gir uventet bra lyd, og billedskarpheten er bare utrolig. Å se skiflyging på denne skjermen er nesten bedre enn å være tilstede i bakken. Og David Attenborough i 4K UltraHD er absolutt fabelaktig med denne TV-en. Det eneste som jeg har litt plunder med er konfigurering, bl.a. at TV-en ikke laster kanaler fra det kabelselskapet jeg har abonnement hos. Jeg må derfor bruke to fjernkontroller, en til TV og en til boksen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Spacecase84
08/01/2018
Norge
Bedre enn oled!
solid byggekvalitet, mer enn god nok lyd for film, og et meget bra bilde! Jeg valgte denne modellen over oled da den har vesentlig bedre flyt i bildene under panoreringer og viser like fine farger etter kalibrering! Anbefales på det sterkeste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
MultiRoom Client og Server understøtter kun "gratis" digitale programmer.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
HDMI-tilslutning er nødvendig for Soundbar, højttaler og anden lydenhed.