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55PUS8602/12
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Tilslutning af mus/tastatur til Philips TV
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvordan ændres/nulstilles PIN-koden på fjernsynet?
Hvordan forbinder man mus og tastatur til fjernsynet?
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Sådan deaktiveres Lydbeskrivelse
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]
Hvad hvis der ikke kommer lyd fra TV'ets højttalere?
Hvordan streames apps fra en mobil enhed til et Android TV vha. Google Cast?
Hvordan sættes et CAM-modul og CI+-kort i fjernsynet?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Ændring af kanalrækkefølgen på Philips TV (TPM17.1)
(VIDEO) Sådan sorteres kanaler i dit Philips TV
(VIDEO) Sådan installeres kanaler på dit Philips TV?
(VIDEO) Sådan tilsluttes eksterne enheder til dit Philips TV?
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