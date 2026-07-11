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Udgået
85415WHVS1
Lyskildetype: D1S
Pakke med 1 stk.
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision er ECE-certificeret og leverer intenst hvidt lys, der er tilladt i trafikken. Du får den ultimative synlighed uden at irritere modkørende billister takket være en lyskildefarve, der er harmoniseret med LED-lys.
Maksimalt hvidt lys med en farvetemperatur på 5.000 K betyder, at dine forlygter giver bedre refleksioner fra vejafmærkninger og skilte. Hvidere lys holder dig frisk om natten og giver dig en mere behagelig og sikker køreoplevelse om natten.
UV-kvartsglas er stærkere end hærdet glas og meget modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer eller rystelser, hvilket eliminerer risikoen for tidlige fejl. Philips-autolyskilder med UV-kvartsglas muliggør højere tryk i lyskilden og producerer kraftigere lys samt giver længere levetid.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling