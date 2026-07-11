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  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
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Udgået

Xenon WhiteVisionXenon lyskilde til bilforlygter

85415WHVS1

3.8
| (256) Anmeldelser
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips Xenon WhiteVision-lyskilder giver din bil et intenst hvidt look og forbedrer din sigtbarhed med op til 6000 Kelvin hvidt lys på vejen. Det perfekte valg til xenon-forlygter, der matcher LED-lyskilder.
Se alle fordele

Ultimativ hvid LED-effekt

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

  • Lyskildetype: D1S

  • Pakke med 1 stk.

  • 85 V, 35 W

100 % lovligt at bruge på vejene, 100 % intenst hvidt lys

Xenon WhiteVision er ECE-certificeret og leverer intenst hvidt lys, der er tilladt i trafikken. Du får den ultimative synlighed uden at irritere modkørende billister takket være en lyskildefarve, der er harmoniseret med LED-lys.

Større kontrast for større synlighed og sikrere kørsel

Maksimalt hvidt lys med en farvetemperatur på 5.000 K betyder, at dine forlygter giver bedre refleksioner fra vejafmærkninger og skilte. Hvidere lys holder dig frisk om natten og giver dig en mere behagelig og sikker køreoplevelse om natten.

Philips-autolyskilder er yderst robuste

UV-kvartsglas er stærkere end hærdet glas og meget modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer eller rystelser, hvilket eliminerer risikoen for tidlige fejl. Philips-autolyskilder med UV-kvartsglas muliggør højere tryk i lyskilden og producerer kraftigere lys samt giver længere levetid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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