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  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-forlygtepære til biler

85415XV2C1

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
Med en kraftig stråle, der tager lysudledning til grænsen, er X-tremeVision gen2 er den seneste udvikling inden for xenon-teknologi. Denne enestående lyseffekt flytter dine grænser under kørsel, så du får en mere sikker og behagelig køretur.
Se alle fordele

Se enhver ujævnhed, kurve og forhindring på vejen

Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

  • Pæretype: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen. Ved blot at forbedre lyskvaliteten kan du medvirke til at forebygge ulykker. Xenon X-tremeVision gen2 forbedrer sigtbarheden, så du er i stand til at registrere forhindringer og færdselsskilte tidligere og dermed forbedre din reaktionstid. Lyskildens spektrale sammensætning er tilpasset øjets naturlige farvefølsomhed. Med en farvetemperatur på 4800 K udsender denne forlygte et lys, der er skånsom mod øjnene og gør nattens køreoplevelse sikrere og mere behagelig.

Innovativ Xenon HID-teknologi udviklet af Philips

Innovativ Xenon HID-teknologi udviklet af Philips

Xenon HID (High Intensity Discharge) lyskilder med højintensive udladninger giver dobbelt så meget lys og en sikrere kørsel under alle forhold. Undersøgelser viser, at xenonautolyskilder hjælper bilister til at kunne koncentrere sig om vejen og opdage forhindringer og vejskilte meget hurtigere end med traditionelle lyskilder. Findes der bedre måder at overvinde mørket på end med et intenst hvidt lys, der kan sammenlignes med dagslys?

Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips lyskilder af kvartsglas kan således modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-Quartz-glas udsende et kraftigere lys. Et kraftigere lys betyder samtidig en forbedret køreoplevelse, uanset hvor mørk vejen forude måtte være.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Fordele

Luminosidade

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

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