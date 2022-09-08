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85415XV2S1
Pæretype: D1S
85 V, 35 W
Antal pærer: 1
Xenon X-tremeVision gen2-pærer er udviklet med Philips Xenon-teknologi, der giver optimal lyseffekt. Med en længere lyskegle og op til 150 % bedre sigtbarhed¹ hjælper X-tremeVision gen2-pærerne dig med at opdage forhindringer tidligere, så du kan reagere i tide. Med en endnu bedre perifer sigtbarhed vil du være mere opmærksom på eventuelle farer fra siden af vejen, f.eks. fodgængere eller vejkryds forude. Ved at oplyse alle bump, sving og farer på vejen forude tydeligt tilfredsstiller disse pærer selv de mest krævende bilister og de mest krævende kørselsforhold.
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen. Ved blot at forbedre lyskvaliteten kan du medvirke til at forebygge ulykker. Xenon X-tremeVision gen2 forbedrer sigtbarheden, så du er i stand til at registrere forhindringer og færdselsskilte tidligere og dermed forbedre din reaktionstid. Lyskildens spektrale sammensætning er tilpasset øjets naturlige farvefølsomhed. Med en farvetemperatur på 4800 K udsender denne forlygte et lys, der er skånsom mod øjnene og gør nattens køreoplevelse sikrere og mere behagelig.
Det er ikke nok blot at have kraftige lyskilder. Optisk præcision har også en betydning. Xenon X-tremeVision gen2 lyskilderne har den mest præcise kurvebøjningsteknologi justeret ved 150-350 µm. Det betyder, at de oplyser vejen netop de steder, hvor du har brug for det, uden at blænde modkørende bilister.
Anmeldelser
¹ I forhold til lovens mindstekrav (undtagen for D2R, som giver op til 20 % bedre sigtbarhed)