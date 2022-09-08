Xenon X-tremeVision gen2: Giver en enestående, visuel lyseffekt

Xenon X-tremeVision gen2-pærer er udviklet med Philips Xenon-teknologi, der giver optimal lyseffekt. Med en længere lyskegle og op til 150 % bedre sigtbarhed¹ hjælper X-tremeVision gen2-pærerne dig med at opdage forhindringer tidligere, så du kan reagere i tide. Med en endnu bedre perifer sigtbarhed vil du være mere opmærksom på eventuelle farer fra siden af vejen, f.eks. fodgængere eller vejkryds forude. Ved at oplyse alle bump, sving og farer på vejen forude tydeligt tilfredsstiller disse pærer selv de mest krævende bilister og de mest krævende kørselsforhold.