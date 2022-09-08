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9012WVUB1
Skarpt uimodståeligt look
Philips WhiteVision ultra med den nyeste belægningsformel, giver et imponerende hvidt lys. Det er de hvideste halogenlyskilder i vores portefølje til lovlig brug på vejene og det perfekte valg, hvis du ønsker et køligt og stilfuldt look.
Pæretype: HIR2
12 V, 55 W
Op til 60% bedre udsyn
Skarpt hvidt look
Antal pærer: 1
Philips WhiteVision ultra-lyskilder til forlygter revolutionerer udseendet på din bil med et skarpt, hvidt lys. Det rigtige valg for en lyskraftig og stilfuld køreoplevelse!
Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med halogenteknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i forlygtens reflektor.
De opgraderede WhiteVision ultra-lyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot look og en trafikgodkendt pære i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde bilen foran giver den dig fremragende sigtbarhed.
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