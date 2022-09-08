Opgraderede halogenpærer, der giver et meget stilfuldt udseende

Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med halogenteknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i forlygtens reflektor.