Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Renser luften på mindre end 9 min. (1)
Med et enkelt tryk på en knap filtrerer luftrenseren de usynlige vira, allergener eller forurenende stoffer i dit hjem for at holde det rent og sikkert. Den renser hurtigt og effektivt takket være renluftkapaciteten (CADR) på 333 m³/t.
Renser rum op til 79 m²
333 m³/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
Kraftfuld luftcirkulation dækker effektivt rum op til 79 m² og fordeler ren luft i alle hjørner af rummet. Dette øger ydeevnen til en renluftkapacitet (CADR) på 333 m³/t. Den renser 20 m² på kun 9 min. (1)
3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kulfilter og forfilter opfanger 99,97 % af de ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3), så du er sikret mod PM2.5, bakterier, pollen, støv, skæl fra kæledyr, gas og andre forurenende stoffer. Certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation.
Scanner luften 1000 gange i sekundet for at registrere ultrafine partikler. Rapporterer luftkvaliteten i realtid og bruger intelligensen til at vælge den rigtige hastighed til dit hjem (i automatisk tilstand).
4.4
ud af 5
555
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Lillhasse
29/12/2019
Sverige
Bekræftet køber
Angående Luftrenare AC2887
Luftrenaren fungerar utan några större störningar och renar luften under gång.Väldigt tystgående under arbetet med att rena luften.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Friidas
26/04/2017
Sverige
Super bra
Jag är super nöjd med denna luftrenaren . Den märker av och reagerar så fort något damm flyger förbi. Den är enkel och har dessutom snygg design . Min pojke har lättare för att sova sedan vi började använda den. Astma besvären har blivit lindrigare .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Erika
26/04/2017
Sverige
Över förväntningarna!
Den här produkten lever upp till alla förväntningar vi hade. Den märker direkt av när något är i luften och börjar genast att rensa bort det. Luften känns friskare! Den är lättanvänd, tystlåten och designen är väldigt stilren. Den passar perfekt in hemma hos oss & jag är förväntansfull hur den kommer att fungera i sommar med pollen då jag och sambon är väldigt allergiska.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere CADR 333 m³/t med en rumstørrelse på 48 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
(2) Microbial Reduction Rate-test udført hos Airmid Health Ltd i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1). Luftrensere i sig selv beskytter ikke mod COVID-19, men kan være en del af en beskyttelsesplan (US EPA).
(3) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(4) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
(5) Den anbefalede levetid for enheden er baseret på en teoretisk beregning af de gennemsnitlige regionale værdier for skadelige udendørs luftpartikler og daglig brug af luftrenseren i 16 timer i automatisk tilstand.
(6) Testet på filtermediet for 1 gennemløbseffektivitet ved 5,33 cm/s luftstrøm af et uafhængigt laboratorium./Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. JISB 9908-2011
(7) Det beregnede gennemsnitlige lydtryk ved 1,5 meter fra enheden baseret på målinger i henhold til IEC 60704. Lydtryksniveauet afhænger af rummets konstruktion, indretning og placeringen af enheden og lytteren.