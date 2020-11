Indendørs forurening kan komme fra bl.a. madlavning, rengøringsprodukter og husdyr. Nye møbler og ny maling eller nye tapeter kan også afgive gasser og flygtige organiske forureninger. Desuden blandes den allerede forurenede indendørsluft med forurening udefra. Selv med lukkede døre og vinduer kan allergener og småpartikler på under 2,5 mikron komme ind gennem ventilationen. Pollen fra træer, græs og planter er faktisk almindelige allergener indendørs, der kan give allergisymptomer. Et andet indendørs allergen er støv, der indeholder støvmider, mineraler og andre partikler, der kan give svære allergiske reaktioner og astma.



For at undgå at skimmelsvamp, bakterier og vira vokser eller spredes, bør luften i hjemmet holde en fugtighed på 40–60 %. Et rum med optimal luftfugtighed er mere bekvemt at opholde sig i, gør det lettere at trække vejret og gør, at huden ikke tørrer ud.