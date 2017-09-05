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Udgået
ADR81BLX1
Full HD 1080p
Automatisk kollisionsregistrering
Træthedsindeks og føreralarm
Nem optagelse ved uheld
Så snart du tænder dit køretøj, starter kørselsoptageren automatisk.
I tilfælde af en kollision gemmes der automatisk en optagelse ved uheld for at skabe beviser og undgå overskrivning.
Træthedsindekset viser udviklingen i førerens træthed og vil give en visuel og akustisk advarselsmeddelelse, når føreren bør hvile sig.
3.7
ud af 5
7
Anmeldelser
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder