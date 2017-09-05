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  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
  • Din personlige trafiksikkerhedshjælper
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Udgået

ADR810Bilkørselsvideooptager

ADR81BLX1

3.7
| (7) Anmeldelser
Din personlige trafiksikkerhedshjælper
Få ro i sindet under kørslen med Philips kørselsoptager, som beskytter dig, hvis det uventede sker. Føl dig beskyttet takket være automatiske sikkerhedsfunktioner; kollisionsregistrering, nem optagelse ved uheld og træthedsalarm.
Se alle fordele

med kollisionsregistrering og nem optagelse ved uheld

Din personlige trafiksikkerhedshjælper

  • Full HD 1080p

  • Automatisk kollisionsregistrering

  • Træthedsindeks og føreralarm

  • Nem optagelse ved uheld

Automatisk optagelse, når du starter dit køretøj

Automatisk optagelse, når du starter dit køretøj

Så snart du tænder dit køretøj, starter kørselsoptageren automatisk.

Kollisionsregistrering og automatisk optagelse ved uheld

Kollisionsregistrering og automatisk optagelse ved uheld

I tilfælde af en kollision gemmes der automatisk en optagelse ved uheld for at skabe beviser og undgå overskrivning.

Træthedsindeks og føreralarm

Træthedsindeks og føreralarm

Træthedsindekset viser udviklingen i førerens træthed og vil give en visuel og akustisk advarselsmeddelelse, når føreren bør hvile sig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.7

ud af 5

7

Anmeldelser

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

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