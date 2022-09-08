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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
AIS6020/70
Integreret flervinklet bræt
OptimalTEMP-teknologi
Fodbetjente knapper
Kraftig damphastighed på 45 g/min.
Op til 99,9 % af bakterierne* fjernes
Det flervinklede strygebræt kan tilspidses til enhver position, så du får en praktisk oplevelse. Vandret position til at stryge de sværeste stoffer, lodret til dampning af sart tøj.
Den kraftige motor giver en damphastighed på op til 45 g/min. til at udglatte genstridige folder, og den spidse strygejernsspids hjælper med at opnå præcise resultater.
OptimalTEMP-teknologien forhindrer brændemærker på strygetøjet, så du kan stryge hvad som helst, fra jeans til silke, uden at bekymre dig.
Anmeldelser
testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid
sammenlignet med vores Philips-dampstrygejern
vs. dampstrygejern, ifølge forbrugere, produktplaceringstest, oktober 2022