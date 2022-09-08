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  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.
  • Ét system. Effektivt og problemfrit.

All-in-One-strygeløsningerAll-in-One 6000 Series

AIS6020/70

Ét system. Effektivt og problemfrit.
Philips All-in-One 6000 Series er din intelligente løsning, så du altid ser bedst muligt ud. Den slanke 3-i-1-kombination af jern, damper og bræt hjælper dig med hurtigt at fjerne folder fra tøj i enhver lodret, vandret eller vippet position.
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Større alsidighed, ydeevne og bekvemmelighed**

Ét system. Effektivt og problemfrit.

  • Integreret flervinklet bræt

  • OptimalTEMP-teknologi

  • Fodbetjente knapper

  • Kraftig damphastighed på 45 g/min.

  • Op til 99,9 % af bakterierne* fjernes

Integreret flervinklet, justerbart strygebræt

Integreret flervinklet, justerbart strygebræt

Det flervinklede strygebræt kan tilspidses til enhver position, så du får en praktisk oplevelse. Vandret position til at stryge de sværeste stoffer, lodret til dampning af sart tøj.

Kraftig motor, der nemt mindsker antallet af selv genstridige folder

Kraftig motor, der nemt mindsker antallet af selv genstridige folder

Den kraftige motor giver en damphastighed på op til 45 g/min. til at udglatte genstridige folder, og den spidse strygejernsspids hjælper med at opnå præcise resultater.

OptimalTEMP, garanteret ingen brændemærker på alt strygetøj

OptimalTEMP, garanteret ingen brændemærker på alt strygetøj

OptimalTEMP-teknologien forhindrer brændemærker på strygetøjet, så du kan stryge hvad som helst, fra jeans til silke, uden at bekymre dig.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid

  2. sammenlignet med vores Philips-dampstrygejern

  3. vs. dampstrygejern, ifølge forbrugere, produktplaceringstest, oktober 2022