Ét system. Effektivt og problemfrit.

Philips All-in-One 6000 Series er din intelligente løsning, så du altid ser bedst muligt ud. Den slanke 3-i-1-kombination af jern, damper og bræt hjælper dig med hurtigt at fjerne folder fra tøj i enhver lodret, vandret eller vippet position.