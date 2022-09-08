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  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde
  • Strygning på en helt ny måde

All-in-One-strygeløsningerAll-in-One 8500 Series

AIS8540/80

Strygning på en helt ny måde
Philips All-in-One 8500 Series er en banebrydende løsning til et knivskarpt look. Kombinationen af dampning og strygning er en praktisk blanding af nem håndtering og effektiv ydeevne. En alsidig løsning til tøj, så det ikke krøller.
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Bedre alsidighed, ydeevne og bekvemmelighed**

Strygning på en helt ny måde

  • Flervinklet bræt,

  • Dobbelt opvarmningsteknologi

  • OptimalTEMP-teknologi

  • Ergonomisk strygejern+ hoved

Integreret flervinklet bræt til fleksibel bekvemmelighed

Integreret flervinklet bræt til fleksibel bekvemmelighed

Det integrerede flervinklede bræt kan tilspidses og drejes til enhver position for en fleksibel og bekvem oplevelse. Til vandret strygning af det mest vanskelige stof eller lodret strygning af det mest sarte tøj. Og alt derimellem.

Dobbelt opvarmningsteknologi med bedre ydeevne i forhold til dampstrygejern**

Dobbelt opvarmningsteknologi med bedre ydeevne i forhold til dampstrygejern**

Dobbelt opvarmningsteknologi muliggør kraftig gennemtrængning af damp, så du fjerner folder bedre end med et dampstrygejern** og sikrer, at dit tøj præsenterer sig bedst muligt.

Ergonomisk strygejern+ hoved gør strygning til en leg

Ergonomisk strygejern+ hoved gør strygning til en leg

Det ergonomiske strygejern+ hoved vejer halvt så meget som et almindeligt dampstrygejern*** og sikrer, at du kan fjerne folder i tøjet nemt og bekvemt.

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. Aureus, C. Albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid

  2. Sammenlignet med vores Philips-dampstrygejern

  3. vs dampstrygejern, i henhold til forbrugere, produktplaceringstest oktober 2022