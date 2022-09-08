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AIS8540/80
Flervinklet bræt,
Dobbelt opvarmningsteknologi
OptimalTEMP-teknologi
Ergonomisk strygejern+ hoved
Det integrerede flervinklede bræt kan tilspidses og drejes til enhver position for en fleksibel og bekvem oplevelse. Til vandret strygning af det mest vanskelige stof eller lodret strygning af det mest sarte tøj. Og alt derimellem.
Dobbelt opvarmningsteknologi muliggør kraftig gennemtrængning af damp, så du fjerner folder bedre end med et dampstrygejern** og sikrer, at dit tøj præsenterer sig bedst muligt.
Det ergonomiske strygejern+ hoved vejer halvt så meget som et almindeligt dampstrygejern*** og sikrer, at du kan fjerne folder i tøjet nemt og bekvemt.
Anmeldelser
testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. Aureus, C. Albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid
Sammenlignet med vores Philips-dampstrygejern
vs dampstrygejern, i henhold til forbrugere, produktplaceringstest oktober 2022