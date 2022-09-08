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Udgået
AZ1627/12
Nyd din musik overalt
Vil du gerne have glæde af den musiksamling, der er gemt på din bærbare musikafspiller, uden at skulle bruge hovedtelefoner? Slut det direkte USB-stik til CD Soundmachine fra Philips, og nyd din foretrukne digitale musik gennem kraftfulde højttalere, når som helst og hvor som helst.
USB
FM/MB-stereotuner (AM)
Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
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