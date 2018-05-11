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CD-afspiller

AZ215B/12

4.4
| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og glæder dig over en nem komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD-afspiller kan du nyde al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
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Nyd din musik overalt

  • Sort

  • 3 W

  • Digital stationsindstilling

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

Programmerbar CD med 20 spor

Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
1

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good for price

It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money. Good sounding player.

This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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