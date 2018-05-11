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Sort
3 W
Digital stationsindstilling
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.
Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.
4.4
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine
Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine
Shubby
07/04/2018
United Kingdom
Great value for money. Good sounding player.
This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215B CD Soundmachine