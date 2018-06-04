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Udgået
Bløde fødder fra hæl til tå
Philips Pedi Advanced giver dig bløde fødder fra hæl til tå. Den unikke roterende skive og håndtagets design gør det nemt præcist og skånsomt at fjerne hård hud fra hæl til tå.
Med kant til ultrahøj præcision
Roterende skive
Wet & Dry
Ledningsfri og genopladelig
Disse udskiftningsskiver med kant til ultrahøj præcision giver dig glatte fødder fra hæl til tå. Med den roterende skive og præcisionskanten kan du fjerne hård hud præcist, effektivt og blidt på både store og små områder.
Blid behandling af huden takket være det naturlige mineral, korund, som er tilsat skiven.
Prisbelønnet ergonomisk design, så du nemt kan nå dine hæle og tæer.
4.3
ud af 5
45
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Malinkarlsson88
04/06/2018
Sverige
Lång hållbarhet efter en uppladdning
Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.
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Sarajoohanssoon
04/06/2018
Sverige
Rekommenderas
Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”
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Lillmoberg
04/06/2018
Sverige
En enkel och effektiv fil
Tack för att jag har fått mjuka fötter igen. Enkel att använda, tog bort allt jag ville. Fötterna håller sig fräscha längre. Rekommenderar filen för att den är enkel och håller måttet.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil