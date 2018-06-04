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Udgået

Pedi AdvancedElektrisk fodfil

BCR430/00

4.3

| (45) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Bløde fødder fra hæl til tå

Philips Pedi Advanced giver dig bløde fødder fra hæl til tå. Den unikke roterende skive og håndtagets design gør det nemt præcist og skånsomt at fjerne hård hud fra hæl til tå.

Se alle fordele

Med skiver til ultrahøj præcision

Bløde fødder fra hæl til tå

  • Med kant til ultrahøj præcision

  • Roterende skive

  • Wet & Dry

  • Ledningsfri og genopladelig

Unik roterende skive, der giver bløde fødder fra hæl til tå

Unik roterende skive, der giver bløde fødder fra hæl til tå

Disse udskiftningsskiver med kant til ultrahøj præcision giver dig glatte fødder fra hæl til tå. Med den roterende skive og præcisionskanten kan du fjerne hård hud præcist, effektivt og blidt på både store og små områder.

Blid behandling af huden

Blid behandling af huden takket være det naturlige mineral, korund, som er tilsat skiven.

Prisbelønnet design af håndtaget

Prisbelønnet design af håndtaget

Prisbelønnet ergonomisk design, så du nemt kan nå dine hæle og tæer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

45

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

04/06/2018

Sverige

Sverige

Lång hållbarhet efter en uppladdning

Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

Rekommenderas

Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

En enkel och effektiv fil

Tack för att jag har fått mjuka fötter igen. Enkel att använda, tog bort allt jag ville. Fötterna håller sig fräscha längre. Rekommenderar filen för att den är enkel och håller måttet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

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