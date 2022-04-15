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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
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BCR430/00
Udgået
Hvornår skal jeg udskifte skiven til fjernelse af hård hud på den elektriske Philips-fodfil?
Kan jeg bruge min elektriske Philips-fodfil vådt?
Hvordan opnås de bedste resultater med den elektriske Philips-fodfil?
Må jeg smøre produkter på fødderne, før jeg bruger den elektriske Philips-fodfil?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan renser jeg min elektriske Philips-fodfil?
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