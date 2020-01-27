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  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje
  • Nem og jævn kropspleje

Body Groomer 3000 SeriesMed Triple Protect-barberingssystem

BG3485/15

4.1
| (742) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Nem og jævn kropspleje
Oplev problemfri kropspleje og øget hudkomfort. Triple Protect-barberingssystemet sikrer en tæt, glat barbering, selv på følsomme områder, mens 2, 3 eller 5 mm kammen giver et veldefineret, trimmet look.
Se alle fordele
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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Giver tætte og behagelige resultater

Nem og jævn kropspleje

  • Triple Protect-barberingssystem

  • Tæt barbering på huden

  • Dobbeltsidede trimmerkamme

  • 100 % vandafvisende

Patenteret klippeteknologi, der er skånsom mod huden

Patenteret klippeteknologi, der er skånsom mod huden

Triple Protect-barberingssystemet har ”pearl tips”, der giver øget hudkomfort, diamantformede huller, der giver ubesværet ”hudkupling”, mens beskyttelsen minimerer hudirritation betydeligt.

Glat, tæt barbering ned til 0,2 mm i længden

Glat, tæt barbering ned til 0,2 mm i længden

Vores klippeteknologi giver dig en tæt og præcis trimning med barbering ned til 0,2 mm. Med vores diamantformede skærfolie, der fungerer problemfrit for at sikre et glat og ensartet resultat, så din hud føles blød og frisk.

Kamme, der kan klikkes på, til trimning af hår i alle retninger

Kamme, der kan klikkes på, til trimning af hår i alle retninger

Med længder på 2, 3 eller 5 mm, der kan tilpasses, så det passer til din stil. De dobbeltsidede kamme trimmer i alle retninger, så du får en problemfri og effektiv trimning over hele kroppen, selv på intime steder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

742

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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