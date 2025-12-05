Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Bodygroomere
Alle serier
Body Groomer 5000 Series Med Triple Protect-barberingssystem
Support
BG5475/15
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
BG5475, BG7480, BG7490 US
Interaktiv online brugervejledning
Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
Alle (1)
Hvordan kan jeg udskifte hovederne på min Philips-kropstrimmer?
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig