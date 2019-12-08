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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Triple Protect-barberingssystem
Tæt barbering på huden
Foldbart bagvedhæng
Dobbeltsidede trimmerkamme
100 % vandafvisende
Triple Protect-barberingssystemet har ”pearl tips”, der giver øget hudkomfort, diamantformede huller, der giver ubesværet ”hudkupling”, mens beskyttelsen minimerer hudirritation betydeligt.
Vores klippeteknologi giver dig en tæt og præcis trimning med barbering ned til 0,2 mm. Med vores diamantformede skærfolie, der fungerer problemfrit for at sikre et glat og ensartet resultat, så din hud føles blød og frisk.
Vores nydesignede, foldbare tilbehør til ryggen giver en forbedret ergonomisk trimning og forbedrer i høj grad tilgængeligheden på hele kroppen. Håndtaget leveres med forskellige indstillinger, så det er nemt at barbere fra alle sider.
4.2
ud af 5
632
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Sønnen_av_sol
08/12/2019
Norge
Bekræftet køber
Enkel og bruke
Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Fordele
Når överallt. Bra batteritid
Ulemper
Inga än så länge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024.
Hurtig opladning giver nok strøm til én trimning
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