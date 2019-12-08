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  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
  • Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen

Body Groomer 5000 SeriesMed Triple Protect-barberingssystem

BG5480/15

4.2
| (632) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen
Oplev en tæt, glat barbering over hele kroppen, herunder dine intime områder, uden at gå på kompromis med hudkomforten. Der er 3 længdeindstillinger for at opnå en alsidig trimning, og det foldbare tilbehør til ryggen hjælper med områder, der er svære at nå.
Se alle fordele
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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Til tætte og hudvenlige resultater overalt på kroppen

Skånsom mod huden, pleje af hele kroppen

  • Triple Protect-barberingssystem

  • Tæt barbering på huden

  • Foldbart bagvedhæng

  • Dobbeltsidede trimmerkamme

  • 100 % vandafvisende

Patenteret klippeteknologi, der er skånsom mod huden

Patenteret klippeteknologi, der er skånsom mod huden

Triple Protect-barberingssystemet har ”pearl tips”, der giver øget hudkomfort, diamantformede huller, der giver ubesværet ”hudkupling”, mens beskyttelsen minimerer hudirritation betydeligt.

Glat, tæt barbering ned til 0,2 mm i længden

Glat, tæt barbering ned til 0,2 mm i længden

Vores klippeteknologi giver dig en tæt og præcis trimning med barbering ned til 0,2 mm. Med vores diamantformede skærfolie, der fungerer problemfrit for at sikre et glat og ensartet resultat, så din hud føles blød og frisk.

For ekstra rækkevidde på steder, der er svære at nå

For ekstra rækkevidde på steder, der er svære at nå

Vores nydesignede, foldbare tilbehør til ryggen giver en forbedret ergonomisk trimning og forbedrer i høj grad tilgængeligheden på hele kroppen. Håndtaget leveres med forskellige indstillinger, så det er nemt at barbere fra alle sider.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

632

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

08/12/2019

Norge

Norge

Bekræftet køber

Enkel og bruke

Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fordele

Når överallt. Bra batteritid

Ulemper

Inga än så länge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024. 

  1. Hurtig opladning giver nok strøm til én trimning

  2. Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet