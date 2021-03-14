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BHB862/00
Alt hvad du behøver for at få svingende krøller
Smukke krøller har aldrig været nemmere. Du skal blot sno og style for at opnå det krøllede look, du altid har ønsket dig. Den keramiske belægning føjer glans til håret og efterlader det svingende, smukt og fuld af liv.
16 mm cylinder
Temperatur 200 °C
Keramisk belægning
Med en cylinderdiameter på 16 mm kan du lave fyldige, livlige krøller og slangekrøller for et friskt og ungt look.
Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn varmefordeling og mindre skade på håret, så du får glansfuldt og blødt hår.
Den høje 200 °C opvarmningstemperatur garanterer optimale resultater, samtidig med at skader på håret minimeres.
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3.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Fordele
günstig
Ulemper
zeitaufwändig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Dato for brug 2020-03-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Dato for brug 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Bekræftet køber
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Ulemper
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Dato for brug 2022-02-11
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Dato for brug 2022-02-11