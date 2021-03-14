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StyleCare EssentialKrøllejern

BHB862/00

3.5

| (2) Anmeldelser

Alt hvad du behøver for at få svingende krøller

Smukke krøller har aldrig været nemmere. Du skal blot sno og style for at opnå det krøllede look, du altid har ønsket dig. Den keramiske belægning føjer glans til håret og efterlader det svingende, smukt og fuld af liv.

Se alle fordele

Alt hvad du behøver for at få svingende krøller

  • 16 mm cylinder

  • Temperatur 200 °C

  • Keramisk belægning

16 mm krøllejernscylinder til fyldige krøller og slangekrøller

16 mm krøllejernscylinder til fyldige krøller og slangekrøller

Med en cylinderdiameter på 16 mm kan du lave fyldige, livlige krøller og slangekrøller for et friskt og ungt look.

Beskyttende keramisk belægning giver ekstra nænsom styling

Beskyttende keramisk belægning giver ekstra nænsom styling

Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn varmefordeling og mindre skade på håret, så du får glansfuldt og blødt hår.

Høj 200 °C opvarmningstemperatur giver optimale resultater

Høj 200 °C opvarmningstemperatur giver optimale resultater

Den høje 200 °C opvarmningstemperatur garanterer optimale resultater, samtidig med at skader på håret minimeres.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Fordele

günstig

Ulemper

zeitaufwändig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Dato for brug 2020-03-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Dato for brug 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Ulemper

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Dato for brug 2022-02-11

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Dato for brug 2022-02-11

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