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StyleCare Essential Krøllejern
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BHB862/00
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Brugervejledning
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Kan jeg bruge mit Philips-krøllejern til kort hår?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Mit Philips-krøllejern krøller ikke håret nok
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Der kommer røg ud af min Philips-styler under brug
Min Philips-hårstyler slukkede pludseligt?
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