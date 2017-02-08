Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
BHB869/00
Få dine krøller ud i rampelyset
Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er udviklet til at beskytte dine skrøbelige hårspidser, når du styler håret. Takket være vores førsteklasses SplitStop-teknologi kan du kreere løse krøller uden at skulle holde dig tilbage længere og i stedet træde ind i rampelyset!
Ekstra stor cylinder, 38 mm
SplitStop-teknologi
Keratininfusion
Digitale temperaturindstillinger
Hemmeligheden bag den ultimative forebyggelse af spaltet hår er den nye SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra varmen og kombineret det med et jern, der giver mindst mulig modstand, alt sammen i respekt for dit hår fra rod til spids. Der forekommer ingen pludselig varmeændring, hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen, mens du styler. Cylinderen har en glat keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde spidser fulde af nyt liv.
Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.
Digitalt display med 8 temperaturindstillinger, der giver dig fuld kontrol og mulighed for at justere temperaturen efter din hårtype, så du undgår hårskader.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
annaprimavera
08/02/2017
Italia
Insoddisfatta
Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af gennemsnitligt europæisk hår uden spalter