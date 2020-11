Når du styler dit hår, er det vigtigt at beskytte det ordentligt. Brug altid varmebeskyttelse før du krøller, glatter eller føntørrer dit hår for at undgå trist og ødelagt hår. Det er også vigtigt at du bruger hårplejeprodukter, der er skræddersyet til dit hår og stylingsværktøjer, som ikke slider på håret unødigvendigt. Ved at gøre dette bliver dit hår flottere, når du styler det samtidig med at det forbliver sundt i det lange løb.