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Udgået

Easy Natural Curler

BHH777/00

4

| (111) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Lav smukke, naturlige krøller helt enkelt

Philips Easy Natural Curler gør det nemt at lave smukke krøller, selv på bagsiden af hovedet. Dens unikke tulipanform og smarte plader holder på hårlokken under stylingen, så du kan lave krøller med én enkel bevægelse.

Se alle fordele

Selv på bagsiden af hovedet

Lav smukke, naturlige krøller helt enkelt

  • Tulipanformet

  • Klem og krøl med ét tryk

  • Varmesikkert design

  • Let og kompakt

Unikt designet til smukke, naturlige krøller

Unikt designet til smukke, naturlige krøller

Philips Easy Natural Curler har en unik tulipanform til at lave elegante, naturlige krøller, som om det var det letteste i verden.

Automatisk klemme til krølning med kun én hånd

Automatisk klemme til krølning med kun én hånd

Philips Easy Natural Curler's klem og krøl-plader klemmer og holder automatisk hårtotten under styling, så du kan krølle i en enkelt bevægelse og med kun én hånd.

Beskytter mod forbrændinger

Beskytter mod forbrændinger

Da styling-pladerne er beskyttet mod berøring, behøver du ikke at bekymre dig om at blive forbrændt.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

111

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

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Denne anmeldelse blev foretaget for BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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27/05/2015

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un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

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  1. Testet i 2014.