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Udgået
Lav smukke, naturlige krøller helt enkelt
Philips Easy Natural Curler gør det nemt at lave smukke krøller, selv på bagsiden af hovedet. Dens unikke tulipanform og smarte plader holder på hårlokken under stylingen, så du kan lave krøller med én enkel bevægelse.
Tulipanformet
Klem og krøl med ét tryk
Varmesikkert design
Let og kompakt
Philips Easy Natural Curler har en unik tulipanform til at lave elegante, naturlige krøller, som om det var det letteste i verden.
Philips Easy Natural Curler's klem og krøl-plader klemmer og holder automatisk hårtotten under styling, så du kan krølle i en enkelt bevægelse og med kun én hånd.
Da styling-pladerne er beskyttet mod berøring, behøver du ikke at bekymre dig om at blive forbrændt.
4.0
ud af 5
111
Anmeldelser
88%
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Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
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Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
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Testet i 2014.