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Personlig teknologi
Bevarer hårets styrke*
Op til 70 % af fugtigheden bevares**
4x flere ioner giver skinnende hår***
SenseIQ-teknologi giver en personlig glatteoplevelse. Føler. Den aktive digitale sensor måler dit hårs temperatur mere end 20.000 gange pr. stylingsession. Tilpasser sig. Den intelligente mikroprocessor justerer automatisk temperaturen for at forhindre, at håret overophedes. Plejer. Vores sensor- og tilpasningsteknologi beskytter håret under stylingen og bevarer op til 70 % af hårets naturlige fugtighed**.
Glattejernet med SenseIQ har bevist, at det bevarer op til 93 % af hårets essentielle styrke*, og det sikrer, at dit hår altid føles sundt indvendigt, mens det ser glat og glansfuldt ud udenpå.
Lad dit hår føle den berigende ioniske atmosfære med Tetra Ionic-systemet. Det patenterede design frigiver millioner af ioner ved hjælp af 4 specialstråler, der er indlejret på begge sider af glattejernet. De berigende molekyler fjerner statisk elektricitet, eliminerer krus og gør dit hår glansfuldt og skinnende.
4.5
ud af 5
77
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Minime2602
26/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Super godt glattejern med mange fede funktioner
Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..
Fordele
Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Glattejern
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Glattejern
Anita Mohajer
10/11/2023
Sverige
Bekræftet køber
The quality of the product
I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Plattång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Plattång
Luja2104
09/12/2022
Deutschland
Del af kampagnen
Super
Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.
Fordele
Bedienung
Ulemper
Kabellänge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Haarglätter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Haarglätter
SenseIQ-tilstand ved 200 °C, gennemsnitlige resultater
SenseIQ-tilstand ved 170 °C
i forhold til Philips HP8372