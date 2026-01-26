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  • Personlig glatning med SenseIQ
  • Personlig glatning med SenseIQ
  • Personlig glatning med SenseIQ
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  • Personlig glatning med SenseIQ
  • Personlig glatning med SenseIQ

PrestigeGlattejern

BHS830/00

4.5
| (77) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Personlig glatning med SenseIQ
Vi præsenterer Philips' personlige glattejern med SenseIQ-teknologi, der er designet til at bevare den naturlige fugtighed dybt inde i håret. Resultatet? Et stærkt hår og en sund glans, hver gang du sætter dit hår.
Se alle fordele

Dokumenteret til at kunne bevare op til 93 % af hårets styrke*

Personlig glatning med SenseIQ

  • Personlig teknologi

  • Bevarer hårets styrke*

  • Op til 70 % af fugtigheden bevares**

  • 4x flere ioner giver skinnende hår***

Personlig glatning

Personlig glatning

SenseIQ-teknologi giver en personlig glatteoplevelse. Føler. Den aktive digitale sensor måler dit hårs temperatur mere end 20.000 gange pr. stylingsession. Tilpasser sig. Den intelligente mikroprocessor justerer automatisk temperaturen for at forhindre, at håret overophedes. Plejer. Vores sensor- og tilpasningsteknologi beskytter håret under stylingen og bevarer op til 70 % af hårets naturlige fugtighed**.

Bevarer hårets styrke

Bevarer hårets styrke

Glattejernet med SenseIQ har bevist, at det bevarer op til 93 % af hårets essentielle styrke*, og det sikrer, at dit hår altid føles sundt indvendigt, mens det ser glat og glansfuldt ud udenpå.

Tetra Ionic-system til skinnende hår

Tetra Ionic-system til skinnende hår

Lad dit hår føle den berigende ioniske atmosfære med Tetra Ionic-systemet. Det patenterede design frigiver millioner af ioner ved hjælp af 4 specialstråler, der er indlejret på begge sider af glattejernet. De berigende molekyler fjerner statisk elektricitet, eliminerer krus og gør dit hår glansfuldt og skinnende.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

77

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

26/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt glattejern med mange fede funktioner

Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..

Fordele

Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Glattejern

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Glattejern

10/11/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

The quality of the product

I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Plattång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Plattång

09/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super

Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.

Fordele

Bedienung

Ulemper

Kabellänge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Haarglätter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHS830/00 Haarglätter

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. SenseIQ-tilstand ved 200 °C, gennemsnitlige resultater

  2. SenseIQ-tilstand ved 170 °C

  3. i forhold til Philips HP8372