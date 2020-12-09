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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Til benene og kroppen
Trådløs brug
+ 3 tilbehørsdele
Double Action Technology synkroniserer lange keramiske pincetter, der med et fast greb konstant fjerner hår helt ned til 0,5 mm. Det brede epilatorhoved med 50 % længere pincetter fjerner mere hår i en og samme omgang*. Gør dig klar til adskillige uger, der forløber glat og uden problemer.
Vores pincetter roterer hurtigere pr. minut end Braun Silk-épil 9.
32 keramiske pincetter fremstillet af allergivenligt materiale for en behagelig behandling. De glider nemt hen over din hud med mindre friktion og mere hudkontakt*. Føles skønt mod huden, siger 91 % kvinder**.
4.4
ud af 5
717
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Ciller
09/12/2020
Danmark
Fantastisk!
Virkelig et lækkert produkt, med alt i en. Alle hætter til produkter er virkelig gode.
Fordele
Flere forskellige muligheder med produkter
Ulemper
Ingen imod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator
N.Julie
07/12/2020
Danmark
Effektiv og dejligt med flere 'tools'
Jeg har anvendt epilatoren flere gange nu og har fået rigtig gode resultater. Den tager selv de mindste hår. Jeg er også svært tilfreds med fodfilen som er meget effektiv.
Fordele
Mange 'tools' og nem at anvende
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator
Louieln
01/12/2020
Danmark
Den bedste epilator
Jeg synes denne her epilator er helt fantastisk og så er det vildt dejligt man Lan bruge den i badet! Den har så mange forskellige egenskaber og man får ikke kun en epilator, men også en fodfil, en krops eksfolierings børste som efterlader huden dejlig blød! Synes alle burde skifte deres skraber ud med denne epilator!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE715/00 Våd og tør epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE715/00 Våd og tør epilator
vs Philips Satinelle Advanced og Satinelle Prestige
CLT Germany N=153, 2019