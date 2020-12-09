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  • Glat hud. Komplet tillid
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  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
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  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid
  • Glat hud. Komplet tillid

Beauty Set Series 9000Til hele kroppen

BRE740/90

4.4
| (717) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Glat hud. Komplet tillid
Philips Beauty Set Series 9000 er en komplet luksusløsning til glat hoved fra top til tå. Tolv dele tilbehør omfatter pentrimmer og alsidige monteringsdele. Til forkælelse af huden, øjenbrynene, kroppen og fødderne.
Se alle fordele

Hudbehandling. Hårfjerning. Pedicure

Glat hud. Komplet tillid

  • Alt-i-én løsning

  • Til hudpleje og hårfjerning

  • +12 tilbehørsdele

Hold dig glatbarberet i ugevis med vores epilator

Hold dig glatbarberet i ugevis med vores epilator

Double Action Technology synkroniserer lange keramiske pincetter, der med et fast greb konstant fjerner hår helt ned til 0,5 mm. Det brede epilatorhoved med 50 % længere pincetter fjerner mere hår i en og samme omgang*. Gør dig klar til adskillige uger, der forløber glat og uden problemer.

Vores hurtigste epilator

Vores hurtigste epilator

Vores pincetter roterer hurtigere pr. minut end Braun Silk-épil 9.

32 keramiske allergivenlige pincetter til skånsom behandling

32 keramiske allergivenlige pincetter til skånsom behandling

32 keramiske pincetter fremstillet af allergivenligt materiale for en behagelig behandling. De glider nemt hen over din hud med mindre friktion og mere hudkontakt*. Føles skønt mod huden, siger 91 % kvinder**.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

717

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

09/12/2020

Danmark

Danmark

Fantastisk!

Virkelig et lækkert produkt, med alt i en. Alle hætter til produkter er virkelig gode.

Fordele

Flere forskellige muligheder med produkter

Ulemper

Ingen imod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

Date of Use 2019-11-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

Date of Use 2019-11-09

07/12/2020

Danmark

Danmark

Effektiv og dejligt med flere 'tools'

Jeg har anvendt epilatoren flere gange nu og har fået rigtig gode resultater. Den tager selv de mindste hår. Jeg er også svært tilfreds med fodfilen som er meget effektiv.

Fordele

Mange 'tools' og nem at anvende

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

Date of Use 2020-11-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

Date of Use 2020-11-07

01/12/2020

Danmark

Danmark

Den bedste epilator

Jeg synes denne her epilator er helt fantastisk og så er det vildt dejligt man Lan bruge den i badet! Den har så mange forskellige egenskaber og man får ikke kun en epilator, men også en fodfil, en krops eksfolierings børste som efterlader huden dejlig blød! Synes alle burde skifte deres skraber ud med denne epilator!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE715/00 Våd og tør epilator

Date of Use 2020-11-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE715/00 Våd og tør epilator

Date of Use 2020-11-01

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  1. vs Philips Satinelle Advanced og Satinelle Prestige

  2. CLT Germany N=153, 2019