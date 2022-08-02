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Beauty Set Series 9000 Til hele kroppen
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BRE740/90
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Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?
Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?
Hvordan oplader jeg min Philips-epilator?
EpilatorEksfolieringshandske
Lady shavers PhilipsEtui
EpilatorTrimmerhoved
Etui
Trimmerkam
Epilator series 8000Tilbehørsæske til fodfil
Pincetsæt
Min Philips-epilator oplader ikke
Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt
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