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Lumea IPL 8000 SeriesIPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

BRI944/00

4.3
| (794) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

1 pris

Skræddersyet til dig med SenseIQ
Nyd en hurtig og personligt tilpasset behandling med vores Lumea IPL 8000-Series. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og Lumea IPL-app til blød hud rigtig længe.
Se alle fordele

Nyd 18 måneder med glat og hårfri hud*

Skræddersyet til dig med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 2 intelligente tilbehørsdele: krop, ansigt

  • Lumea IPL-app

  • Brug med ledning

Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater

Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater

Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.

Skånsomt og behageligt med SenseiQ

Skånsomt og behageligt med SenseiQ

Lumea 8000-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

794

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

15/06/2022

Norge

Norge

Flott produkt

Fantastisk produkt, som virkelig stoppet hårveksten. Jeg prøvde det på overleppa, under armene og på leggene. I tillegg til at det fungerer utmerket, så har det et lekkert design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

12/06/2022

Norge

Norge

Genialt produkt!

Etter flere år med tidkrevende og/eller smertefulle hårfjerningsmetoder var jeg veldig spent på å prøve denne! Har ingen erfaring med laser fra før, men har hørt mye bra om effekten av laserbehandling på klinikker og var spent på å se effekten. Ble veldig overrasket over hvor enkel den er å bruke. Laseren har 5 styrkegrader og scannefunksjonen gjorde det enkelt å velge rett styrkegrad. Det følger med to forskjellige laserhoder, en til kroppen og en til ansiktet med forskjellig størrelse som gjorde prosessen kjappere. Laseren avgir varme under behandling og opplevdes som avslappende og behagelig. Jeg har lys hud med mørke hår og normal hårvekst som vanligvis fjernes ca. hver 3 dag. Det trenger jeg ikke lengre! Målte resultatet i form av bilder 2 uker etter første behandling og ble overrasket over å allerede se effekt. Hårveksten var mer enn halvert i både mengde og lengde på hårene. Tok som anbefalt en ny behandling 14 dager etter første behandling og har latt håret gro mellom behandlingene for å kunne måle resultatet. 2 uker etter behandling nr. 2 tok jeg nye bilder og effekten var ENDA bedre. Gleder meg til å se resultatet etter flere behandlinger. Alt i alt et helt genialt produkt! Enkelt og smertefritt! Og man sparer mye tid og penger på å slippe å bruke andre hårfjerningsmetoder. Ikke minst er det er stort pluss at man kan utføre det hjemme!

Fordele

Smertefritt, effektivt, sparer penger på laserbehandling på klinikk. Behagelig og enkelt.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

05/06/2022

Norge

Norge

A high quality, quick working IPL

I have received the product as part of the product-tester programme and have been testing it for 3 weeks. Since the intervals between each of the sessions are 2 weeks – I have used it only 2 times. However, the results were noticeable already after the second use. Manual and the app: First of all, I have to say that the manual is very easily written and very clear. The app is also very helpful – I strongly recommend downloading it and having a look at it before use – it includes many tips (on how to us ethe Lumea, how to plan the treatment, what to do and not to do after it) and has a function of reminding when to use the IPL next time. I like the fact that the producer included a cloth for cleaning of the lamp and the head of the IPL. Size and the package: The size of the Lumea seems a bit extensive at first but it is light (compared with how heavy it might seem – based on the size), very handy and allows for not blocking of the ventilator, which in many other IPLs is placed in a way that it is difficult to hold the device without blocking/covering it. Another thing that I have noticed is the special protective packing of the IPL – inside of the box the device is locked in a protective plastic cover. What is a bit of an issue when it comes to size is the plug – which might be a little problematic when trying to connect the device to a smaller socket. User experience: I appreciate the fact that apart from a function for automatic strength adjustment it is also possible to manually set the strength of the impulses (from 1 to 5). This allows for lowering of the intensity for more sensitive regions (if the device suggests a certain value) or scaling it up in case we are sure that it is safe for us. During the first use I have followed the device’s tip and went for 4, but during the second treatment I have increased the strength to 5 for most of the parts that I have been using it, but lowering it to 3 for the delicate skin. The treatment went quite fast, painless (compared with an epilator, which I have tried in the past but dropped due to the pain) and effective. Results: As mentioned earlier – I could see the results already after the second use. The few hairs on my stomach disappeared after the first use. After the second use, depending on the place, the results were more (or less) visible. This means that the hair grew slower and seemed weaker. After the second use I have noticed that when the hair grew back I did not feel the itching. I have decided to test the IPL on one leg and only shave the other one (see pictures). This allowed me to see the results easier. Summary: I am satisfied with the Lumea Prestige BRI945 and would definitely recommend it. I have had quite fast growing hair and have been usually shaving it, however, it would grow back very fast. It seems that this IPL makes a difference (I have previously tried a different, cheaper IPL which gave not as good/quick results). I have already told some of my friend about its benefits and recommended this method of hair removal.

Fordele

Quick results, no pain

Ulemper

Size of the plug

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Efter 3 behandlinger. Hårreduktion efter 18 måneder: 86 % på underbenene, 70 % ved bikinilinjen, 67 % i armhulerne

  2. Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.