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Gratis fragt fra 300 DKK
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SmartSkin-sensor
3 intelligente tilbehørsdele: krop, ansigt, præcision
Med SenseIQ-teknologi
Brug med ledning
Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.
Lumea 8000-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.
Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.
Priser
4.2
ud af 5
2814
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Ma67
15/03/2025
Danmark
MEGET tilfreds
Jeg købte denne IPL for 3 måneder siden, og jeg er så glad for den. Den har fjernet rigtig meget af min hårvækst. Jeg har prøvet en anden IPL maskine fra et andet mærke der var billigere som ikke havde nogen effekt. Jeg tog chancen og købte denne IPL, da jeg havde mulighed for at returnere den inden for 120 dage, hvis det ikke havde nogen effekt, og det er jeg så glad for at jeg gjorde. Der er stadig hår tilbage, men det er måske 80% der er væk - så jeg er meget tilfreds
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Hårfri247
28/06/2022
Danmark
Genialt produkt!
Produktet er nok det bedste køb jeg nogensinde har gjort! Jeg har altid kæmpet med en del hårvækst over hele min krop og har brugt riiigtig meget tid på barbering, voksning alle mulige hårfjerning metoder og alt hvad det indebærer (eksfoliering, fugt, røde knubber, indgroet hår osv.). Jeg er lys i huden med mørke til lyse hår og efter 4-5 omgange er jeg 95-100% hårfri HVER DAG! Det eneste sted der stadig er lidt hårvækst tilbage er helt nede ved intimområdet, men der er 95% stadig et meget tilfredsstillende resultat indtil videre.
Fordele
Effektiv og nemt
Ulemper
Intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Marolle
11/04/2021
Danmark
Glad og tilfreds
Dejligt ikke at skulle tænke på sine mørke hår i ansigtet mere. Den har reduceret mine mørke hår/dun over munden (mellem næse og mund). Det gør ikke ondt når den er i brug og den er nem at bruge. Jeg er glad og tilfreds.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Efter 3 behandlinger. Hårreduktion efter 18 måneder: 86 % på underbenene, 70 % ved bikinilinjen, 67 % i armhulerne
Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.