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Udgået
BRL160/00
Tæt barbering med mindre hudirritation <br>
Med Philips SatinShave Prestige får du glatte og hårfri ben på ingen tid. De beskyttende puder omkring bladene og det patenterede skjold rundt om skæreelementerne gør, at barberbladene aldrig kommer i direkte kontakt med huden, hvilket beskytter huden, uden at der bliver gået på kompromis med resultatet. Dobbelte skæreblade og en ny barberteknologi giver den tætteste barbering nogensinde. <br>
Dobbelte skæreblade
Bevægeligt barberhoved
Kan også anvendes under bruseren
2 tilbehørsdele
De fleksible, buede skær er 75 % mere effektive end traditionelle ladyshaver-skær*. Under beskyttelsesfolien følger de dine konturer og giver den tætteste barbering nogensinde.
Når du fører shaveren over kroppen, bevæger multiflex-hovedet med skiftende folier og fleksibel hals sig for at sikre optimal hudkontakt. De dobbelte folier sikrer, at færre hår springes over.
De behagelige puder, der er bløde at røre ved, og som sidder på hver sin side af skærhovedet, giver en skånsom bevægelse og en blød følelse i huden, specielt i kurvede områder.
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Priser
3.8
ud af 5
311
Anmeldelser
Martine
08/08/2016
Norge
Meget, meget bra!
Jeg ble overrasket hvor presis den er og hvor enkelt det er å bruke den. Veldig fornøyd!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Tekla
18/03/2020
Sverige
Bekræftet køber
Epilator
Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.
Fordele
Ligger bra i handen
Ulemper
Har inte hittat dom än.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Dato for brug 2019-02-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Dato for brug 2019-02-18
SM94
04/10/2017
Sverige
Den här produkten hade grymma funktioner!
Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning