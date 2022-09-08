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USB-kabel

CP1788

Et USB-kabel til opladning af dit apparat

Et USB-kabel til praktisk opladning af din enhed via USB-porte. Kun kompatibelt med enheder, der kan oplades via USB-porte

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Et USB-kabel til opladning af dit apparat

  • Kun kompatibel med USB-opladede enheder

  • Sort

  • Ledningslængde: 92 cm

  • 2 ben

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