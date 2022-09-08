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CP1788
Et USB-kabel til opladning af dit apparat
Et USB-kabel til praktisk opladning af din enhed via USB-porte. Kun kompatibelt med enheder, der kan oplades via USB-porte
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE729/00
BRE738/00
BRE749/00
Kun kompatibel med USB-opladede enheder
Sort
Ledningslængde: 92 cm
2 ben
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