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  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde

Satinelle EssentialKompakt epilator med ledning

BRP529/00

4.4
| (474) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Epilering på den nemme måde
Nyd glatte ben i flere uger med Philips Satinelle. Fjerner skånsomt hår helt ned til 0,5 mm fra roden. Denne specialudgave leveres med en Philips-miniepilator og en smart pincet, der er designet til følsomme områder.
Se alle fordele

Glat hud i ugevis

Epilering på den nemme måde

  • Med Opti-light

  • Inkl. mini-epilator

  • Med smart pincet

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud fra roden

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud fra roden

Effektivt epileringssystem, der giver blød hud uden stubbe i flere uger

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår

2 hastighedsindstillinger til at gribe tyndere og tykkere hår

2 hastighedsindstillinger til at gribe tyndere og tykkere hår

2 hastighedsindstillinger til at fjerne tyndere og tykkere hår for en mere personlig tilpasset hårfjerningsbehandling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

474

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

17/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great little epilator

My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea

Fordele

Quick,good results

Ulemper

Slightly painful

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

19/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends

Fordele

Long cord, easy to use & clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!

Fordele

I use almost everywhere

Ulemper

Not suitable for bikini line

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.