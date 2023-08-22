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  • Tredagesskæg på den nemme måde
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  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde
  • Tredagesskæg på den nemme måde

Beardtrimmer series 3000Skægtrimmer

BT3236/14

4.4
| (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Tredagesskæg på den nemme måde
Denne trimmer med det innovative Lift & Trim-system løfter og opfanger mere lavtliggende hår, så du får en effektiv og ensartet trimning. På denne måde får du nemt det udseende med tredagesskægstubbe, kort eller langt skæg, du ønsker.
Se alle fordele

Lift & Trim-system til 30 % færre træk

Tredagesskæg på den nemme måde

  • 0,5 mm præcisionsindstillinger

  • Metalknive

  • 60 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • Lift & Trim-system

Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår

Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår

Philips-skægtrimmeren med vores nye Lift & Trim-system er perfekt til skægstubbe: En kam løfter og fører hårene hen i samme niveau som skærene, så du får en ensartet trimning.

Skærene er dobbeltslebne for en hurtigere trimning

Skærene er dobbeltslebne for en hurtigere trimning

Denne trimmer leveres med dobbeltslebne skær af metal, der klipper flere hår for hvert strøg for en hurtigere trimning.

Hudvenlige knive til blød hud

Hudvenlige knive til blød hud

Skærene er designet til at forhindre rifter og irritation og har afrundede spidser, der giver en mere jævn hudkontakt.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

606

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

22/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fordele

Super maskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

25/01/2026

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fordele

Inget att erinra

Ulemper

Inget att klaga på

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.