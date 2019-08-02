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Udgået
BT7500/15
Opfanger afklippede skægstrå
20 længder fra 0,5 til 10 mm"
Selvslibende blade
75 min brug efter 1 times opladning
Philips 7000-skægtrimmerens højtydende vakuumsystem giver 50 % kraftigere, forbedret luftstrøm* til at optage op til 95 % klippet hår** og giver dig en trimning uden rod.
Skægstubbe har ikke en chance. Lift&Trim Pro-systemet opfanger alle dine lavtliggende hår og løfter dem op mod skærene for at opnå en præcis klipning – samtidig med at det også er en ideel trimmer til lange skæg.
De dobbeltslebne skær er velegnede til selv det tykkeste hår og garanterer præcisionskanter og overlegen trimning hver gang. Olie eller udskiftningsskær er ikke nødvendige.
3.7
ud af 5
507
Anmeldelser
Ta2lars
02/08/2019
Danmark
Superlækker maskine
Meget god trimmer med et lækkert design. Opsamler skægstubbe ret effektivt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer
MortenViberg
02/01/2019
Danmark
Super fin trimmer!.
Super fin trimmer! Genialt med opsamler. Den trimmer nemt og hurtigt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Thonas
28/12/2018
Danmark
Handy trimmer
God lille trimmer der klipper flot tæt, suger det meste hår i beholder, ud over det er super god
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
sammenlignet med dens forgænger fra Philips
Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter