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  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
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  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
  • Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset

Udgået

Beardtrimmer series 7000Vakuum Skægtrimmer

BT7500/15

3.7
| (507) Anmeldelser
Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset
Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du for at rydde op på badeværelset, når du har trimmet skægget. Den indbyggede sugefunktion, nu med endnu bedre ydeevne og 50%* kraftigere luftgennemstrømning, opfanger op til 95% af de afklippede skægstrå**. Vælg mellem 20 forskellige længdeindstillinger, og få en trimning, der altid er skarp og præcis. Til denne model medfølger en præcisionstrimmer og en trimmekam.
Se alle fordele

Philips’ bedste løsning til en flot trimning

Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset

  • Opfanger afklippede skægstrå

  • 20 længder fra 0,5 til 10 mm"

  • Selvslibende blade

  • 75 min brug efter 1 times opladning

Forbedret luftstrøm til trimning uden rod

Forbedret luftstrøm til trimning uden rod

Philips 7000-skægtrimmerens højtydende vakuumsystem giver 50 % kraftigere, forbedret luftstrøm* til at optage op til 95 % klippet hår** og giver dig en trimning uden rod.

Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår

Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår

Skægstubbe har ikke en chance. Lift&Trim Pro-systemet opfanger alle dine lavtliggende hår og løfter dem op mod skærene for at opnå en præcis klipning – samtidig med at det også er en ideel trimmer til lange skæg.

Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

De dobbeltslebne skær er velegnede til selv det tykkeste hår og garanterer præcisionskanter og overlegen trimning hver gang. Olie eller udskiftningsskær er ikke nødvendige.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.7

ud af 5

507

Anmeldelser

02/08/2019

Danmark

Danmark

Superlækker maskine

Meget god trimmer med et lækkert design. Opsamler skægstubbe ret effektivt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer

02/01/2019

Danmark

Danmark

Super fin trimmer!.

Super fin trimmer! Genialt med opsamler. Den trimmer nemt og hurtigt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

28/12/2018

Danmark

Danmark

Handy trimmer

God lille trimmer der klipper flot tæt, suger det meste hår i beholder, ud over det er super god

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips

  2. Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter